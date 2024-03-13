«Родина» — «Урал»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 13 марта, на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» состоится матч четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. Встретятся местная «Родина» и «Урал» из Екатеринбурга. Стартовый свисток Алексея Сухого прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Родина»: Шакеров, Марсиньо, Мещанинов, Кочиев, Тананеев, Фищенко, Дмитриев, Юшин, Турищев, Калмыков, Бакаев.

«Урал»: Мамин, Бевеев, Эмерсон, Бегич, Малькевич, Сунгатуллин, Итало, Мишкич, Ионов, Ишков, Каштанов.

«Родина» после 22 матчей занимает шестое место в Мелбет Первой лиге, набрав 34 очка. «Урал» в Российской Премьер-Лиге идёт на 13-м месте, заработав 19 очков в 20 турах. После игры с «Родиной» команду ждёт перерыв до 31 марта, когда состоится матч со «Спартаком» в чемпионате. «Родина» 18 марта сыграет с «Кубанью».