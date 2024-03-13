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Стало известно, кто предложил «Спартаку» кандидатуру Владимира Ивича

Стало известно, кто предложил «Спартаку» кандидатуру Владимира Ивича
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Кандидатуру Владимира Ивича в «Спартак» в ноябре 2023 года предлагал Игорь Корнеев. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Именно Корнеев был тем, кто убеждал руководство красно-белых, что Ивич – отличный вариант для «Спартака».

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«Краснодар» уволил Ивича! Уже есть главный кандидат на замену. LIVE

Владимир Ивич тренировал «Краснодар» с января 2023-го по 13 марта 2024 года. Краснодарский клуб уволил сербского тренера после того, как команда вылетела из Fonbet Кубка России, уступив «Химкам» (0:2), а также набрала всего лишь одно очко в двух матчах чемпионата страны с «Рубином» (1:1) и «Ростовом» (1:2). Все три матча состоялись после возобновления сезона. «Краснодар» уступил первое место в турнирной таблице РПЛ «Зениту» (40 очков). Отставание от действующего чемпиона страны составляет одно очко.

Этот инсайд, как и обсуждение российского футбола, вы можете услышать в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

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