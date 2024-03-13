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Форвард «Краснодара» Кокшаров успешно перенёс операцию после травмы

Форвард «Краснодара» Кокшаров успешно перенёс операцию после травмы
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Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров успешно перенёс операцию после серьёзного повреждения. Об этом сообщает пресс-служба молодёжной сборной России по футболу в своём телеграм-канале.

«Впереди этап восстановления, но мы надеемся увидеть его в новой форме сборной уже на летнем учебно-тренировочном сборе. Здоровья, Саша» — говорится в сообщении пресс-службы.

Кокшаров является воспитанником «Краснодара» и выступает за основную команду с прошлого года. В нынешнем сезоне нападающий провёл за «быков» девять матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.

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