Радимов: при Зареме Салиховой в «Спартаке» не было бы того, что происходит сейчас

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о текущем положении дел в московском «Спартаке».

«Выскажу крамольную мысль, что при Зареме не происходило бы того, что сейчас происходит. И она хотя бы говорила, что происходит. А сейчас Промеса нет и никто ничего не говорит. Поле испортили, а Мор говорит – форс-мажор… Отпустите Абаскаля, поставьте нового тренера или дайте кому-то временно поработать. Ну, не хочет он здесь работать. До «Оренбурга» ему дадут поработать? Ну, ок, «Оренбург», может, проскочат. А дальше в чемпионате что-то изменится? Нет. Сезон провален. Может, за Кубок поборются, но я сильно сомневаюсь, что с таким настроем это получится», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 31 очко после 20 туров.