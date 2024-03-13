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Радимов: при Зареме Салиховой в «Спартаке» не было бы того, что происходит сейчас

Радимов: при Зареме Салиховой в «Спартаке» не было бы того, что происходит сейчас
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о текущем положении дел в московском «Спартаке».

«Выскажу крамольную мысль, что при Зареме не происходило бы того, что сейчас происходит. И она хотя бы говорила, что происходит. А сейчас Промеса нет и никто ничего не говорит. Поле испортили, а Мор говорит – форс-мажор… Отпустите Абаскаля, поставьте нового тренера или дайте кому-то временно поработать. Ну, не хочет он здесь работать. До «Оренбурга» ему дадут поработать? Ну, ок, «Оренбург», может, проскочат. А дальше в чемпионате что-то изменится? Нет. Сезон провален. Может, за Кубок поборются, но я сильно сомневаюсь, что с таким настроем это получится», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 31 очко после 20 туров.

Турнирная таблица РПЛ - 2023/2024
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