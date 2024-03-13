Агент Барбоза — о Тюкавине: не думаю, что к российским игрокам в Европе есть предубеждение

Португальский агент Паулу Барбоза оценил перспективы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина перейти в европейский чемпионат в летнее трансферное окно.

«В переходе в европейский чемпионат сыграет большую роль то, как Тюкавин проведёт остаток матчей чемпионата России. Если он так же хорошо продолжит, то будут желающие клубы. Конечно, из больших чемпионатов смотрят на РПЛ, обращают внимание на потенциальных игроков. Все скауты заранее смотрят на игроков и прекрасно знают способности футболистов РПЛ. Я не думаю, что есть предубеждение к российским игрокам. Если игрок одарённый, его подпишут», — приводит слова Барбозы Metaratings.ru.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне нападающий провёл за бело-голубых 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.