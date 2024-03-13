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Сергей Семак высказался об увольнении Ивича из «Краснодара»

Сергей Семак высказался об увольнении Ивича из «Краснодара»
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Наставник «Динамо» Сергей Семак высказался об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара». Об отставке сербского специалиста стало известно в среду, 13 марта.

«Краснодар» – хорошая команда, и хорошую работал провёл главный тренер. Но есть руководители, которые принимают решения. Я также на контракте, сегодня работаешь, завтра нет. Ивич сделал хорошую работу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, Ивич работал в «Краснодаре» с 2023 года и успел провести во главе команды 48 матчей. В прошлом году он вывел «быков» в финал Кубка России, а в нынешнем сезоне боролся за чемпионство.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.

Турнирная таблица РПЛ - 2023/2024
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