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Защитник «Зенита» Алип: после матча руководство сказало: «Кубок — это обязательно»

Защитник «Зенита» Алип: после матча руководство сказало: «Кубок — это обязательно»
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Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал, какую задачу преследует санкт-петербургский клуб в нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
13 марта 2024, среда. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кассьерра – 13'     2:0 Кассьерра – 21'    

«Важно, что с «Динамо» сыграли «на ноль». Запомнились фанаты, которые пели все 90 минут. Из-за этого мы сегодня победили. После матча даже спел немного, выучил слова гимна. А команда сыграла хорошо, все были настроены от самого начала до конца.

Конечно, у нас есть задача выиграть Кубок России. После матча в раздевалку зашло руководство и сказало: «Кубок — это обязательно». Надо сделать всё по максимуму», — передаёт слова Алипа корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, «Зениту» удалось добыть уверенную победу со счётом 2:0 в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо». В первой игре динамовцы одолели сине-бело-голубых с минимальным преимуществом — 1:0. Таким образом, петербуржцы пробились в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. «Динамо», в свою очередь, будет бороться за трофей в Пути регионов.

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