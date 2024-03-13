Защитник «Зенита» Алип: после матча руководство сказало: «Кубок — это обязательно»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал, какую задачу преследует санкт-петербургский клуб в нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России.

«Важно, что с «Динамо» сыграли «на ноль». Запомнились фанаты, которые пели все 90 минут. Из-за этого мы сегодня победили. После матча даже спел немного, выучил слова гимна. А команда сыграла хорошо, все были настроены от самого начала до конца.

Конечно, у нас есть задача выиграть Кубок России. После матча в раздевалку зашло руководство и сказало: «Кубок — это обязательно». Надо сделать всё по максимуму», — передаёт слова Алипа корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, «Зениту» удалось добыть уверенную победу со счётом 2:0 в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо». В первой игре динамовцы одолели сине-бело-голубых с минимальным преимуществом — 1:0. Таким образом, петербуржцы пробились в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. «Динамо», в свою очередь, будет бороться за трофей в Пути регионов.