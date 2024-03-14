Вратарь «Динамо» Лещук: верили и думали, что будет легко победить «Зенит»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал об ожиданиях, которые были в команде перед ответным матчем четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:2).

«Верили и думали, что будет легко победить «Зенит». Мы 1:0 ведём и спокойно сможем победить или включимся, забьём и переведём игру в пенальти. Сегодня как будто не включились в игру с самого начала», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зениту» удалось добыть уверенную победу со счётом 2:0. В первой игре динамовцы одолели сине-бело-голубых с минимальным преимуществом — 1:0. Таким образом, петербуржцы пробились в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. «Динамо», в свою очередь, будет бороться за трофей в Пути регионов.