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Вратарь «Динамо» Лещук: верили и думали, что будет легко победить «Зенит»

Вратарь «Динамо» Лещук: верили и думали, что будет легко победить «Зенит»
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал об ожиданиях, которые были в команде перед ответным матчем четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:2).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
13 марта 2024, среда. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кассьерра – 13'     2:0 Кассьерра – 21'    

«Верили и думали, что будет легко победить «Зенит». Мы 1:0 ведём и спокойно сможем победить или включимся, забьём и переведём игру в пенальти. Сегодня как будто не включились в игру с самого начала», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зениту» удалось добыть уверенную победу со счётом 2:0. В первой игре динамовцы одолели сине-бело-голубых с минимальным преимуществом — 1:0. Таким образом, петербуржцы пробились в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. «Динамо», в свою очередь, будет бороться за трофей в Пути регионов.

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