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Игрок «Химок» Сергей Терехов прокомментировал игру «Краснодара»

Игрок «Химок» Сергей Терехов прокомментировал игру «Краснодара»
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Защитник «Химок» Сергей Терехов ответил на вопрос, удивлён ли он, что «Краснодар» плохо стартовал весной.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
12 марта 2024, вторник. 18:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Хосонов – 25'     2:0 Исаенко – 57'    

«Не удивлён, потому что не особо следил за этой командой. Когда мы готовились к сопернику, не смотрели на то, удачно он играет или нет. Просто отмечали для себя его сильные и слабые места. Думали о том, как нейтрализовать соперника и как использовать его слабости. В любом случае это команда очень высокого уровня, которая практически всегда показывает хороший футбол», – приводит слова Сергея Терехова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, 12 марта «Химки» одержали победу над «Краснодаром» в матче четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России со счётом 2:0. Голы на свой счёт записали Хетаг Хосонов и Олег Исаенко.

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