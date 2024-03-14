Игрок «Химок» Сергей Терехов прокомментировал игру «Краснодара»

Защитник «Химок» Сергей Терехов ответил на вопрос, удивлён ли он, что «Краснодар» плохо стартовал весной.

«Не удивлён, потому что не особо следил за этой командой. Когда мы готовились к сопернику, не смотрели на то, удачно он играет или нет. Просто отмечали для себя его сильные и слабые места. Думали о том, как нейтрализовать соперника и как использовать его слабости. В любом случае это команда очень высокого уровня, которая практически всегда показывает хороший футбол», – приводит слова Сергея Терехова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, 12 марта «Химки» одержали победу над «Краснодаром» в матче четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России со счётом 2:0. Голы на свой счёт записали Хетаг Хосонов и Олег Исаенко.