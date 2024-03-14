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Симеоне высказался о победе «Атлетико» в матче с «Интером» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Симеоне высказался о победе «Атлетико» в матче с «Интером» в 1/8 финала Лиги чемпионов
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу в матче с «Интером» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (2:1, 3:2 – в серии пенальти).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
3 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Димарко – 33'     1:1 Гризманн – 35'     2:1 Депай – 87'    

«Я очень восхищаюсь нашими болельщиками – приём, который они оказали нам сегодня, когда мы прибыли на стадион и в начале матча, был очень эмоциональным. Мы подошли к этому матчу после плохой игры с «Кадисом», и, честно говоря, я пытался донести до своих игроков, что сейчас не время просить поддержки болельщиков, а время отдавать.

Наши болельщики играют решающую роль на нашем стадионе. Весь мир видел это, и это помогло нашим игрокам вырасти сегодня против невероятного соперника», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Жеребьёвка 1/4 финала турнира пройдёт в пятницу, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Начало мероприятия — в 15:00 мск.

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