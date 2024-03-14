Шишкин — о сборной России на Евро-2016: если обгадились, то все

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Роман Шишкин высказался о провальном выступлении национальной команды на Евро-2016 во Франции.

«Тяжело сказать. Леонид Викторович принял команду на флажке. В принципе, он полноценно готовил команду, был хороший коллектив. Все старички наши были в обойме. Мне кажется, не хватило баланса между обороной и атакой — у нас просто ничего не клеилось. По игре ни с англичанами, ни со словаками, ни с Уэльсом вообще ничего не получалось. То, что планировал Слуцкий, ни в одной игре не получилось. Отсюда и результат.

Футболисты тоже играют. Всё в совокупности. Как говорится: если обгадились, то все», — рассказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.