«Анчелотти потанцует со мной, когда я забью». Камавинга — об отсутствии голов

Полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга высказался об отсутствии голов за мадридскую команду в последние два сезона.

«Карло Анчелотти сказал мне, что собирается потанцевать со мной, когда я забью следующий гол. Но не знаю, когда это произойдёт и когда ему это удастся», – приводит слова Камавинга AS.

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Камавинга перешёл в «Реал» летом 2021 года из «Ренна» за € 31 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «сливочных» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.