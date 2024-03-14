Шишкин: Игнашевич сам меня звал, а потом такой поступок на завтраке…Тяжёлый человек

Бывший российский футболист Роман Шишкин высказался о тренере Сергее Игнашевиче, который в своё время позвал его в «Торпедо», а позже объявил, что клуб в его услугах больше не нуждается.

«Обиды точно нет. Я вообще стараюсь избегать этого слова. Мне просто непонятно, почему было такое решение. Человек меня сам звал, устроил в команду. При этом всё хорошо выглядело, я играл в составе, влиял на коллектив как опытный футболист.

С Игнашевичем был диалог, при этом настолько хороший, что он даже интересовался моим мнением, кого приобретать в зимнее трансферное окно. А потом такой поступок на сборах в отеле на завтраке… (Тренер объявил, что клуб больше не нуждается в услугах Шишкина. — Прим. «Чемпионата»)

Мы все знаем, что Сергей Николаевич очень тяжёлый человек. Главное, влияет ли это на его работу или нет. Мне кажется, что влияет. Мы много сейчас говорили про Черчесова, Карпина, Ромащенко, что люди многие годы учились и делали какие-то выводы. Возможно, Игнашевич так же всё проанализировал. Может, мой случай был не единственным. Я желаю ему только успехов в работе», — рассказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.