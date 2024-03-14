«Барселона» может начать сотрудничество с Puma из-за подписного бонуса в размере € 100 млн

«Барселона» продолжает размышлять насчёт смены технического спонсора, сообщает Marca. На данный момент каталонцев экипирует американский бренд Nike, однако немецкая компания Puma предлагает сине-гранатовым подписной бонус в размере € 100 млн.

По информации источника, подобное предложение от Puma может стать серьёзным аргументом в их пользу. Сейчас «Барселона» получает от Nike € 85 млн за сезон, ещё € 25 млн предусмотрены в качестве бонусов. В то же время американская компания предусмотрела систему штрафов за невыполнение некоторых целевых показателей. Puma, в свою очередь, помимо подписного бонуса, готова платить ежегодно фиксированную сумму в размере € 120 млн.

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Отмечается, что на данный момент руководство «Барселоны» склоняется в пользу сотрудничества с Puma, однако ждёт окончательного, улучшенного предложения от представителей Nike.