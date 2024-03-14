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Деменко: руководство «Спартака» задели действия Промеса, он вёл себя слишком неправильно

Деменко: руководство «Спартака» задели действия Промеса, он вёл себя слишком неправильно
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Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Спартак» всё-таки принимал максимальные решения, чтобы решить вопрос с Промесом и вернуть его. Были новости о том, что Промес сам решил ехать в ОАЭ и не послушал руководство клуба. Мне кажется, что у руководства пошло накопление и их задели действия Квинси.

Промес, зная, что у него проблемы, поехал в ОАЭ на сборы, потом уже скрылся с места ДТП и выкладывал видео с ночного клуба. Возможно, что руководители «Спартака» в один момент решили, что им не интересны такие инциденты. Слишком неправильно вёл себя Промес в таких ситуациях. Он взрослый человек и должен понимать, что его экстрадируют и поэтому для него произойдёт не очень приятная история», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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