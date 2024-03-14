Нидерланды рассчитывают, что форварда «Спартака» Промеса экстрадируют в ближайшее время

Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ в ближайшее время.

«На данный момент новой информации нет, и мы не можем назвать точные сроки процедуры (экстрадиции), но мы ожидаем, что это произойдёт в ближайшее время», — приводит слова пресс-секретаря отдела прокуратуры Амстердама Туши Эссед «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. 29 февраля нападающий «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили с запретом покидать территорию ОАЭ. Сообщалось, что Промес был задержан из-за оставления места ДТП. Общий срок тюремного приговора Промеса в Нидерландах — 7,5 года под стражей. Он был осуждён по делам о контрабанде крупной партии наркотиков и о поножовщине с двоюродным братом.