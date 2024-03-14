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Новичок ЦСКА Риванди: в России очень холодно, к этому трудно привыкнуть

Новичок ЦСКА Риванди: в России очень холодно, к этому трудно привыкнуть
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Защитник московского ЦСКА Амир Риванди высказался об адаптации после перехода в российский клуб. Иранский футболист посетовал на тяжёлые погодные условия.

«Если говорить об адаптации к России, то здесь очень холодно. К этому очень сложно привыкнуть. Жду, когда будет потеплее, тогда станет попроще. А снег я, конечно, уже видел и раньше», — сказал Риванди в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Риванди перешёл в ЦСКА в феврале этого года на правах полугодичной аренды. Футболист выступает на позиции левого защитника.

На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Владимира Федотова набрали 32 очка после 20 туров и отстают от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

Турнирная таблица РПЛ - 2023/2024
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