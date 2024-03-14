«Цели выиграть Кубок не было». Тренер «Сочи» Морено — о поражении от «СКА-Хабаровск»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал вылет своей команды из нынешнего розыгрыша Фонбет Кубка России. Напомним, сегодня, 14 марта, сочинцы уступили «СКА-Хабаровск», выступающему в Первой Лиге, в серии послематчевых пенальти (1:1 (по пен. 2:4)).

«Не получилось провести матч так, как было нужно. Это футбол. После первого тайма мы говорили, что важно забить второй мяч, так как иначе будет сложно. Так и получилось. В эпизоде с голом у нас был плохой вынос. Сейчас нет никакого смысла находить какое‑то дополнительное объяснение. Так получилось.

Команда будет более мотивирована, так как уступила клубу рангом ниже? Да, конечно. Это будет для нас уроком. Мы должны продолжать двигаться дальше. Наша цель — остаться в РПЛ. Была цель не выиграть Кубок России, а хорошо играть и остаться в РПЛ», — сказал Морено в эфире «Матч ТВ».

Ранее «Сочи» занял третье место в группе A, где его соперниками были ЦСКА, «Оренбург» и «Факел». В 1/8 финала Пути регионов «СКА-Хабаровск» обыграл «Форте» (Таганрог) со счётом 2:0.

Напомним, «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 20 матчей. «СКА-Хабаровск» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 25 очков за 22 матча.