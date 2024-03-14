Шаронов: мастерство у игроков «Сочи» выше, но «СКА-Хабаровск» был сильнее командным духом

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов прокомментировал победу своей команды в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России над «Сочи» (1:1 (по пен. 4:2)).

«Хочу просто сказать, что эта победа принадлежит в первую очередь игрокам. Тем, кто верит в то, что мы делаем. И всем нашим преданным болельщикам. А остальным мы позволим порадоваться вместе с нами.

Конечно, мастерство у игроков «Сочи» выше, но мы были сильны и сильнее командным духом. Это одно из ключевых качеств в любой футбольной команде. Сейчас мы выиграли, но наша задача — сфокусироваться на следующей игре. Мы профессиональный клуб и идём дальше», — сказал Шаронов в эфире «Матч ТВ».

Ранее «Сочи» занял третье место в группе A, где соперниками были ЦСКА, «Оренбург» и «Факел». В 1/8 финала Пути регионов «СКА-Хабаровск» обыграл «Форте» (Таганрог) со счётом 2:0.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 20 матчей. «СКА-Хабаровск» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 25 очков за 22 матча.