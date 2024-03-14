Саутгейт прокомментировал отказ Бена Уайта выступать за сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался об отсутствии защитника Бена Уайта в составе национальной команды.

«Бен Уайт не захотел, чтобы его выбрали в состав сборной, и это большая потеря. Он тот игрок, который мне действительно нравится.

Я включал его в состав на Евро и чемпионат мира. Я разговаривал с ним после Катара, я очень хотел видеть его в сборной… C его стороны была явная сдержанность по этому вопросу», – приводит слова Саутгейта журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Сегодня, 14 марта, «Арсенал» объявил о подписании нового соглашения с английским защитником. Контракт рассчитан до конца сезона-2027/2028 с возможностью продления до лета 2029 года. В этом сезоне Уайт провел 39 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.