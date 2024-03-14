Масалитин – об игре ЦСКА: моменты есть, но реализация слабая

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин объяснил, как команда смогла подняться с восьмого на четвертое место в РПЛ, и высказал мнение о перспективах клуба в этом сезоне чемпионата России.

«Просто выздоровели травмированные, игра в обороне наладилась. Старые проблемы остались. В атаке тоже ничего не поменялось. Команда все так же забивает со стандартов, в игре с «Крыльями» дубль оформил Роша. А ведь он защитник. Моменты есть, но реализация слабая. Чалова весной не видно. Проблемы с левым флангом тоже остались.

Надо смотреть на конкурентов. Непонятно, посыплется «Краснодар» или нет. Как будет играть «Динамо»? Но до восьмого места сейчас совсем недалеко. Там отрыв всего несколько очков. ЦСКА проиграл, конкуренты выиграли, вот и снова армейцы на восьмой строчке. Так что и сезон закончить там запросто могут», – приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент ЦСКА занимает четвертую строчку таблицы Российской Премьер-Лиги с 32 очками, набранными в 20 матчах. Последнюю игру красно-синие провели с «Ростовом» в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где одержали победу со счетом 2:0.