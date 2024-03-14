Защитник «Спартака» Денисов высказался о победе над «Оренбургом» в Кубке России

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал победу над «Оренбургом» (3:1) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Благодаря победе в этой игре красно-белые вышли в полуфинал верхней сетки турнира.

«Самое главное, что мы победили и прошли дальше. Неплохая игра, особенно во втором тайме. Немного не повезло с первым автоголом, но главное, что достигли своей цели. В перерыве тренер поработал с нами над недочётами», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, первый матч между этими командами на данном этапе состоялся в Оренбурге и завершился минимальной победой хозяев — 1:0. Единственный гол в матче был забит с 11-метровой отметки, а его автором стал Николай Титков.