Игрок «Спартака» Литвинов рассказал о восстановлении после травмы

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как проходит его восстановление после травмы.
«Две недели в Москве тренируюсь с командой. Понятно, что тяжело. Есть тренер, с которыми мы общаемся. Меня постепенно подводят, чтобы не было рецидива. Всё контролируется. За последние полгода таких ощущений ещё не было, что ничего не чувствую. Сейчас залечил травму, поэтому гораздо лучше», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Сегодня, 14 марта, на «Лукойл Арене» состоялся матч московского «Спартака» с «Оренбургом» в рамках четвертьфинала финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Красно-белые обыграли соперника со счетом 3:1. Первый матч команд закончился победой «Оренбурга» с минимальным преимуществом – 1:0.
- 14 марта 2024
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