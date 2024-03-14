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Игрок «Спартака» Литвинов рассказал о восстановлении после травмы

Игрок «Спартака» Литвинов рассказал о восстановлении после травмы
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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как проходит его восстановление после травмы.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
14 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Горбани – 10'     1:1 Соболев – 36'     2:1 Зиньковский – 65'     3:1 Бабич – 68'    
Удаления: нет / Полуяхтов – 84'

«Две недели в Москве тренируюсь с командой. Понятно, что тяжело. Есть тренер, с которыми мы общаемся. Меня постепенно подводят, чтобы не было рецидива. Всё контролируется. За последние полгода таких ощущений ещё не было, что ничего не чувствую. Сейчас залечил травму, поэтому гораздо лучше», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сегодня, 14 марта, на «Лукойл Арене» состоялся матч московского «Спартака» с «Оренбургом» в рамках четвертьфинала финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Красно-белые обыграли соперника со счетом 3:1. Первый матч команд закончился победой «Оренбурга» с минимальным преимуществом – 1:0.

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