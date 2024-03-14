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Агент травмированного игрока «Ростова» Уткина рассказал, когда его клиент вернётся в строй

Агент травмированного игрока «Ростова» Уткина рассказал, когда его клиент вернётся в строй
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Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Даниила Уткина, поделился информацией о состоянии здоровья своего клиента, пропустившего первые матчи ростовской команды после возобновления чемпионата России из-за травмы.

«Уткин восстанавливается от небольшого повреждения. Я думаю, что в ближайшее время будет в строю. Как Карпин и говорил, что после паузы на матчи сборной он будет готов, так и будет», — приводит слова Бердышева Metaratings.ru.

Напомним, в нынешнем сезоне Уткин принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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