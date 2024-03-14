Григорян — о Шаронове: такой жуткой статистики «СКА-Хабаровск» не имел за все 78 лет

Бывший наставник «СКА-Хабаровск» Александр Григорян высказался о продолжительной серии клуба без побед на выезде в Мелбет Первой лиге. Команда не выигрывала на протяжении 20 выездных матчей подряд.

«Она говорит о том, что Шаронов тренирует «СКА‑Хабаровск». Такой жуткой статистики команда не имела никогда и ни при каком тренере за 78 лет существования этого клуба. Это рекорд», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Шаронов возглавил хабаровский клуб в июне 2022 года. Ранее специалист занимал пост главного тренера казанского «Рубина».

Напомним, «СКА-Хабаровск» занимает 13 место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 25 очков после 22 сыгранных матчей. Лидирует в чемпионате «Химки» с 42 очками.