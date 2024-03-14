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«Вест Хэм» разгромил «Фрайбург» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы

«Вест Хэм» разгромил «Фрайбург» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы
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14 марта 2024 года состоялся матч английского «Вест Хэма» с немецким «Фрайбургом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Лондон Стэдиум» в Англии. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Гуида. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Окончен
5 : 0
Фрайбург
Фрайбург, Германия
1:0 Пакета – 9'     2:0 Боуэн – 32'     3:0 Крессуэлл – 52'     4:0 Кудус – 77'     5:0 Кудус – 85'    

Открыла счет английская команда: на 10-й минуте отличился Лукас Пакета. Далее Джаррод Боуэн увеличил преимущество «молотобойцев». В начале второго тайма третий мяч в ворота «Фрайбурга» забил Аарон Крессуэлл. Под конец встречи, на 85-й минуте, 14-й номер англичан Мохаммед Кудус увеличил разрыв в счете, а через несколько мгновений оформил дубль — 5:0.

Английский «Вест Хэм» вышел в четвертьфинал Лиги Европы. Жеребьевка следующего этапа турнира пройдет 15 марта.

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