«Вест Хэм» разгромил «Фрайбург» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы
Поделиться
14 марта 2024 года состоялся матч английского «Вест Хэма» с немецким «Фрайбургом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Лондон Стэдиум» в Англии. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Гуида. Встреча завершилась со счетом 5:0.
Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Окончен
5 : 0
Фрайбург
Фрайбург, Германия
1:0 Пакета – 9' 2:0 Боуэн – 32' 3:0 Крессуэлл – 52' 4:0 Кудус – 77' 5:0 Кудус – 85'
Открыла счет английская команда: на 10-й минуте отличился Лукас Пакета. Далее Джаррод Боуэн увеличил преимущество «молотобойцев». В начале второго тайма третий мяч в ворота «Фрайбурга» забил Аарон Крессуэлл. Под конец встречи, на 85-й минуте, 14-й номер англичан Мохаммед Кудус увеличил разрыв в счете, а через несколько мгновений оформил дубль — 5:0.
Английский «Вест Хэм» вышел в четвертьфинал Лиги Европы. Жеребьевка следующего этапа турнира пройдет 15 марта.
Комментарии
- 14 марта 2024
-
22:53
-
22:50
-
22:47
-
22:44
-
22:39
-
22:39
-
22:39
-
22:20
-
22:19
-
22:13
-
22:12
-
22:09
-
22:02
-
21:56
-
21:55
-
21:54
-
21:42
-
21:39
-
21:28
-
21:26
-
21:26
-
21:23
-
21:20
-
21:19
-
21:18
-
21:12
-
21:05
-
21:02
-
21:00
-
20:56
-
20:54
-
20:53
-
20:52
-
20:51
-
20:51