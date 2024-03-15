Прудников: «Спартак» вряд ли заботился о репутационных потерях из-за дела Промеса

Экс-нападающий московского «Спартака» Александр Прудников высказался о ситуации с задержанием в ОАЭ нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Такая ситуация с Промесом могла произойти и в других обстоятельствах, например, в отпуске. И «Спартак» должен был быть готов к этому. Сейчас клубу надо завершать сезон тем составом, который есть, а летом искать замену для Квинси. У клуба есть возможности для покупки качественного футболиста. Другое дело, что Промес уже был адаптирован к российскому чемпионату. Но незаменимых нет.

Прав ли Аршавин, что от этой ситуации выиграли все? «Спартак» осознанно держал у себя Промеса и вряд ли заботился о репутационных потерях из-за дела, заведённого в Нидерландах. А сейчас команда лишилась лидера», — приводит слова Прудникова Metaratings.

Напомним, ранее появилась информация, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. 29 февраля нападающий «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили с запретом покидать территорию ОАЭ. Сообщалось, что Промес был задержан из-за оставления места ДТП. Общий срок тюремного приговора Промеса в Нидерландах — 7,5 года под стражей. Он был осуждён по делам о контрабанде крупной партии наркотиков и о поножовщине с двоюродным братом.