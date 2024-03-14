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«Незаменимых футболистов нет». Экс-игрок «Спартака» Хлестов — о ситуации с Промесом

«Незаменимых футболистов нет». Экс-игрок «Спартака» Хлестов — о ситуации с Промесом
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Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Хлестов поделился мыслями о ситуации с задержанием в ОАЭ нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«История довольно запутанная, поэтому говорить конкретно о причинах таких поступков Промеса сложно. Впрочем, такое ощущение, что он устал от футбола, раз ведёт себя так безответственно. Сможет ли «Спартак» заменить Квинси? Незаменимых футболистов нет, в клубе что-то придумают», — приводит слова Хлестова «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. 29 февраля нападающий «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили с запретом покидать территорию ОАЭ. Сообщалось, что Промес был задержан из-за оставления места ДТП. Общий срок тюремного приговора Промеса в Нидерландах — 7,5 года под стражей. Он был осуждён по делам о контрабанде крупной партии наркотиков и о поножовщине с двоюродным братом.

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