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«Байер» — «Карабах»: азербайджанский клуб вдесятером забил второй гол

«Байер» — «Карабах»: азербайджанский клуб вдесятером забил второй гол
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В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются немецкий «Байер» и азербайджанский «Карабах». Команды играют на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, Германия. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
3 : 2
Карабах
Агдам, Азербайджан
0:1 Зубир – 59'     0:2 Жунинью – 67'     1:2 Фримпонг – 72'     2:2 Шик – 90+3'     3:2 Шик – 90+8'    
Удаления: нет / Джафаргулиев – 62'

На 67-й минуте бразилец Жунинью забил второй гол «Карабаха». Отметим, что с 62-й минуты гости играют вдесятером.

В первой матче в этой паре команды не смогли выявить победителя. Встреча завершилась вничью — 2:2.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги Европы УЕФА «Карабах» и «Байер» уже дважды встречались между собой на групповом этапе. Оба раза сильнее оказывался клуб из Леверкузена. В домашнем матче подопечные Хаби Алонсо одержали разгромную победу со счётом 5:1. На выезде «аптекари» добились минимальной победы — 1:0.

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