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Юрген Клопп назвал игрока, которому впервые за тренерскую карьеру разрешил не обороняться

Юрген Клопп назвал игрока, которому впервые за тренерскую карьеру разрешил не обороняться
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, как позволил крайнему египетскому нападающему мерсисайдцев Мохамеду Салаху не отрабатывать в обороне в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с пражской «Спартой» (6:1).

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
6 : 1
Спарта П
Прага, Чехия
1:0 Нуньес – 7'     2:0 Кларк – 8'     3:0 Салах – 10'     4:0 Гакпо – 14'     4:1 Бирманчевич – 42'     5:1 Собослаи – 48'     6:1 Гакпо – 55'    

«В этой игре я впервые позволил футболисту не обороняться. Я хотел, чтобы Салах забил как можно больше голов. Мохамед – очень опытный игрок. Он мог забить ещё один гол «Спарте», но Гакпо попал в офсайд», – приводит слова Клоппа BBC.

Отметим, в игре с пражской «Спартой» Салах забил один гол и отдал три голевые передачи.

В текущем сезоне египетский вингер провёл за «Ливерпуль» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

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