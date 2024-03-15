Юрген Клопп назвал игрока, которому впервые за тренерскую карьеру разрешил не обороняться

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, как позволил крайнему египетскому нападающему мерсисайдцев Мохамеду Салаху не отрабатывать в обороне в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с пражской «Спартой» (6:1).

«В этой игре я впервые позволил футболисту не обороняться. Я хотел, чтобы Салах забил как можно больше голов. Мохамед – очень опытный игрок. Он мог забить ещё один гол «Спарте», но Гакпо попал в офсайд», – приводит слова Клоппа BBC.

Отметим, в игре с пражской «Спартой» Салах забил один гол и отдал три голевые передачи.

В текущем сезоне египетский вингер провёл за «Ливерпуль» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

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