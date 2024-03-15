Клопп прокомментировал разгромную победу «Ливерпуля» в матче со «Спартой» в Лиге Европы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о разгромной победе в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с пражской «Спартой» (6:1).

«Мы играли с правильным ритмом и интенсивностью сегодня. Именно так мы должны были отнестись к этому матчу. Я не ожидал, что не пройдём в следующий раунд, мы не ожидали, что каким-то образом проиграем со счетом 0:5.

От нас зависело, насколько хорошей будет игра, и, очевидно, мы получали удовольствие от футбола, забили несколько фантастических голов и быстро оторвались в счёте. Мы справились, и мне понравилось многое из того, что я увидел. Мы хотели выйти в следующий раунд, мы хотели хорошо сыграть и забивать голы, и мы это сделали», – приводит слова Клоппа BBC.

Отметим, по сумме двух матчей (11:2) «Ливерпуль» обыграл «Спарту» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы. Жеребьёвка состоится 15 марта в 14:00 по мск.

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