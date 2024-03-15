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Левандовски высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

Левандовски высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал возможный переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«Насколько мне известно, официального подтверждения до сих пор нет. Но я очень позитивно отношусь к его потенциальному приходу. Играть против него в Ла Лиге будет здорово. Я отнесусь положительно, если он подпишет контракт», — приводит слова Левандовского Cadena Ser.

Ранее сообщалось, что Мбаппе вероятнее всего покинет «ПСЖ» в летнее трансферное окно и перейдёт в «Реал» на правах свободного агента.

Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 19 голов и 7 результативных передач.

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