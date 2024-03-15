Константин Генич признался, за какой клуб болеет в РПЛ

Известный спортивный комментатор и журналист Константин Генич рассказал, за какой клуб болеет в чемпионате России.

«Меня упрекают, что это я набрасывал и призывал уволить Владимира Ивича. Нет. Я — фанат «Краснодара» и хочу другого футбола от команды. Не от соперника», — сказал Генич в видео, опубликованном в аккаунте Boosty журналиста Сергея Егорова.

После возобновления сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Краснодар» дома сыграл вничью с «Рубином» (1:1) и на выезде проиграл «Ростову» (1:2). 12 марта «быки» вылетели из Фонбет Кубка России, уступив подмосковным «Химкам» (0:2) в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов. «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей.