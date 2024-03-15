Жозе Моуринью может продолжить тренерскую карьеру в Турции

Португальский специалист Жозе Моуринью может продолжить тренерскую карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает The Sun, в услугах Моуринью серьёзно заинтересован стамбульский «Фенербахче».

Последним клубом португальца была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года. Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством Моуринью «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и 29 встреч проиграли.

Ранее Моуринью также тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».

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