Жозе Моуринью: готов начать тренировать хоть завтра

Известный португальский тренер Жозе Моуринью сообщил, что он готов приступить к работе, как только появится подходящее для него предложение.

«Я хочу тренировать, надеюсь на это. Работа в «Роме» была потрясающей, ведь мы вышли в два европейских финала за два года в клубе, который никогда не добивался подобного. Теперь я должен дождаться подходящего момента. Я готов начать тренировать хоть завтра, если бы это было возможно, но я не хочу принять плохое решение», — приводит слова Моуринью AS.

Напомним, португальский специалист возглавлял «Рому» с 2021 по 2024 год. В сезоне-2021/2022 римский клуб под руководством Моуринью выиграл Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «Рома» дошла до финала Лиги Европы, где уступила «Севилье» (осн. 1:1, сер. пен. 4:1).