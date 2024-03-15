Рекорд Салаха за «Ливерпуль», выход Медведева в полуфинал в Индиан-Уэллсе. Главное к утру
Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах стал первым игроком в истории «Ливерпуля», забившим 20+ голов в семи сезонах подряд, российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Хольгера Руне (7:5, 6:4), голевая передача российского полузащитника Алексея Миранчука помогла «Аталанте» обыграть «Спортинг» и выйти а четвертьфинал Лиги Европы. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Салах — первый игрок в истории «Ливерпуля», забивший 20+ голов в семи сезонах подряд.
- Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Хольгера Руне.
- Голевая передача Миранчука помогла «Аталанте» обыграть «Спортинг» и выйти в 1/4 финала ЛЕ.
- «Вашингтон» одержал выездную победу над «Сиэтлом». Овечкин без очков.
- «Ливерпуль» разгромил «Спарту» и прошёл в 1/4 финала Лиги Европы.
- Алькарас уверенно обыграл Зверева и вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
- Овечкин сравнялся с Коффи и вышел на 39-е место по количеству сыгранных матчей в истории НХЛ.
- «Байер» вырвал победу у «Карабаха» на 90+7-й минуте и вышел в 1/4 финала Лиги Европы.
- Пять очков Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Рейнджерс», у Панарина — гол.
- 37 очков Брауна помогли «Бостону» обыграть «Финикс» и гарантировать участие в плей-офф НБА.
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