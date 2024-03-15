Рекорд Салаха за «Ливерпуль», выход Медведева в полуфинал в Индиан-Уэллсе. Главное к утру

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах стал первым игроком в истории «Ливерпуля», забившим 20+ голов в семи сезонах подряд, российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Хольгера Руне (7:5, 6:4), голевая передача российского полузащитника Алексея Миранчука помогла «Аталанте» обыграть «Спортинг» и выйти а четвертьфинал Лиги Европы. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Салах — первый игрок в истории «Ливерпуля», забивший 20+ голов в семи сезонах подряд. Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Хольгера Руне. Голевая передача Миранчука помогла «Аталанте» обыграть «Спортинг» и выйти в 1/4 финала ЛЕ. «Вашингтон» одержал выездную победу над «Сиэтлом». Овечкин без очков. «Ливерпуль» разгромил «Спарту» и прошёл в 1/4 финала Лиги Европы. Алькарас уверенно обыграл Зверева и вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Овечкин сравнялся с Коффи и вышел на 39-е место по количеству сыгранных матчей в истории НХЛ. «Байер» вырвал победу у «Карабаха» на 90+7-й минуте и вышел в 1/4 финала Лиги Европы. Пять очков Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Рейнджерс», у Панарина — гол. 37 очков Брауна помогли «Бостону» обыграть «Финикс» и гарантировать участие в плей-офф НБА.