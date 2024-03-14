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Расписание спортивных матчей 15 марта 2024 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

10 топ-событий пятницы: ждём матчи Кузнецова, Овечкина, Медведева и Роналду
Михаил Георгиев
Расписание спортивных событий 15 марта
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Комментарии
Яркий спорт 15 марта: хоккей, футбол, теннис, баскетбол, лыжи и биатлон. Не пропустите всё самое интересное!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: наберёт ли Кузнецов первые очки за «Каролину»?

Евгений Кузнецов продолжает возрождать свою карьеру в «Каролине». В трёх первых матчах после обмена из «Вашингтона» он очков не набрал, но смотрелся здорово, а главный тренер отмечал, что его звено с Гюнцелем и Нечасом является самым опасным в составе «ураганов». Когда же хорошая игра начнет давать результат, возможно, в противостоянии с самой горячей командой сезона?

Бриндамор доволен и уже успел подарить Кузе вантуз:
«Либо прогорит, либо сорвёт куш». Что говорят о первых матчах Кузнецова за «Каролину»?
«Либо прогорит, либо сорвёт куш». Что говорят о первых матчах Кузнецова за «Каролину»?

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Шестёркин засушить третий матч подряд?

«Рейнджерс» уверенно рвутся к победе в Столичном дивизионе, а может, и во всей лиге, а Игорь Шестёркин разыгрался настолько, что не пропускает вот уже 132 минуты и 25 секунд. Сможет ли он оформить третий подряд «сухарь»? Но не забываем, что в соперниках у «Рейнджерс» сегодня «Тампа», где Никита Кучеров набирает очки в восьми матчах подряд. Да и «молниям» самое время пользоваться последними осечками конкурентов и отрываться от них в борьбе за плей-офф.

Игорь подбирается к фаворитам на «Везину»:
Шестёркин и Бобровский вошли в пятёрку претендентов на «Везина Трофи» по версии The Score

🏀 2:30: «Бостон Селтикс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Финикс Санз
Финикс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит — Тейтум или Дюрант?

«Финикс Санз» выиграл три из последних четырёх матчей, потерпев одно поражение от «Бостон Селтикс». На данный момент клуб из Аризоны занимает шестое место в Западной конференции, и их способность удержаться в зоне плей-офф НБА во многом будет зависеть от состояния здоровья и готовности их звёздных игроков. «Бостон» удерживает лидерство в Восточной конференции. Недавно команда во главе с Джейсоном Тейтумом победила в 11 матчах кряду в регулярном чемпионате, но затем уступила «Кливленду» и «Денверу». Сейчас коллектив под руководством Джо Маззуллы имеет серию из трёх побед. Сумеют ли Дюрант и компания остановить «кельтов»?

Букер был плох в колледже?
Были лузерами в колледже, но стали суперзвёздами в НБА. Шансы есть даже у сына Леброна
Были лузерами в колледже, но стали суперзвёздами в НБА. Шансы есть даже у сына Леброна

🎾 4:00*: Даниил Медведев (Россия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 7), Индиан-Уэллс, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
15 марта 2024, пятница. 04:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Интрига: повторится ли финал Рима-2023?

Даниил Медведев успешно продвигается по сетке «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Он уже справился с несколькими непростыми соперниками и теперь в четвертьфинале сразится с датчанином Хольгером Руне. Теннисисты ранее встречались дважды. На «Мастерсе» в Монте-Карло-2023 сильнее был Руне, но через месяц в финале Рима Даниил уже взял реванш. Победитель нового матча дальше в полуфинале Индиан-Уэллса пересечётся на корте с кем-то из пары Томми Пол — Каспер Рууд.

Даниил пока неплохо ощущает себя в Калифорнии:
«На корты задувает песок, и они становятся быстрыми». Что сказал Медведев в Индиан-Уэллсе
«На корты задувает песок, и они становятся быстрыми». Что сказал Медведев в Индиан-Уэллсе

🏒 5:00: «Сиэтл Кракен» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли Овечкин голевое молчание?

«Вашингтон» начал длинный выезд с двух поражений, в последнем матче они ничего не смогли противопоставить набравшему ход «Эдмонтону». Сейчас основная радость «столичных» — не хорошие результаты, а прогресс молодёжи. Иван Мирошниченко, например, забил свой второй гол в НХЛ, а Александр Овечкин, напротив, молчит на голевом поприще вот уже три матча, хотя в последней игре ему помешала отличиться только самоотверженная игра вратаря Синнера. Возможно, с «Сиэтлом» ему повезёт больше? Против него Саша традиционно играет здорово, набрав девять очков в пяти матчах.

Меж тем Ови продолжает восхождение в списке бомбардиров всех времён:
Овечкин потеснил трёх легенд НХЛ! Но Макдэвид порвал «Вашингтон» и почти догнал Кучерова
Видео
Овечкин потеснил трёх легенд НХЛ! Но Макдэвид порвал «Вашингтон» и почти догнал Кучерова

🏀 5:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 05:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Гилджес-Александер поквитается за разгромное поражение от «Далласа»?

В последнем матче между «Оклахома-Сити Тандер» и «Даллас Маверикс» коллектив во главе с Лукой Дончичем вообще не почувствовал «молний». Техасцы разгромили соперника со счётом 146:111. На данный момент обе команды находятся в форме – «Даллас» победил в четырёх матчах кряду, а «Оклахома» – в трёх из последних пяти. Сумеет ли коллектив во главе с претендентом на MVP Шеем Гилджес-Александером дать бой Дончичу и компании?

Дончич не претендует на MVP?
«Это мой лучший сезон». Лука Дончич бьёт рекорды, но не может всерьёз претендовать на MVP
«Это мой лучший сезон». Лука Дончич бьёт рекорды, но не может всерьёз претендовать на MVP

🎿 16:45: Лыжи, Кубок мира, 12-й этап. Классический спринт, женщины, мужчины

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 15, Фалун, Швеция
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
15 марта 2024, пятница. 18:10 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 15, Фалун, Швеция
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
15 марта 2024, пятница. 18:20 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли Клебо догнать Большунова?

Норвежец Йоханнес Клебо в нынешнем сезоне из-за пропуска «Тур де Ски» почти лишился шансов на победу в общем зачёте Кубка мира, но всё равно использует любой шанс, чтобы сократить отставание от соотечественника Харальда Амундсена. Конечно, Клебо – безоговорочный фаворит классического спринта в Фалуне. Он на серии из шести побед в спринтах. Если Йоханнес сможет победить и на этот раз, то догонит Александра Большунова по количеству побед на этапе в Фалуне: у россиянина их сейчас шесть, у норвежца – пять (включая четыре в спринте). А ещё Клебо может сравняться с легендарным Бьорном Дэли по количеству попаданий в топ-3 в рамках Кубка мира, включая командные гонки. Сейчас у Клебо 111 призовых мест, у Дэли – 112.

В женском спринте вновь ожидается дуэль между шведкой Линн Сван, которая уже выиграла малый «Глобус», и норвежкой Кристине Шистад, которая легко победила на прошедшем этапе в Драммене. Сван бьётся за победу в общем зачёте с американкой Джессикой Диггинс, и каждое упущенное в спринте очко уменьшает её шансы.

Клебо бьётся за победу в Кубке мира, выигрывая всё подряд:
Клебо выиграл городской спринт после победы на полтиннике. Он забрал 10-й «Глобус»!
Клебо выиграл городской спринт после победы на полтиннике. Он забрал 10-й «Глобус»!

🎯 19:40: Биатлон, Кубок мира, девятый этап. Спринт, мужчины

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 9, Канмор, Канада
Мужчины. 10 км Спринт
15 марта 2024, пятница. 19:40 МСК
Не началось

Интрига: кто станет обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачёте спринтерских гонок у мужчин?

15 марта в Канморе (Канада) пройдёт заключительный спринт сезона. Есть два неразрешённых вопроса. Первый и самый главный: кто выиграет «МХГ» в зачёте спринтерских гонок у мужчин? Соискателей несколько: лидер зачёта Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд (оба — Норвегия) и Бенедикт Долль (Германия). Особенно интересно понаблюдать за немцем, который в 2017-м становился чемпионом мира в этой дисциплине, а спустя семь лет завершает карьеру. Да, это последние гонки в карьере Бенедикта. Сделает ли он подарок своим фанатам?

Второй, не менее интересный вопрос звучит так: кто выиграет «Большой хрустальный глобус»? Спринтерская гонка в Канаде должна ненамного прояснить ситуацию в битве между главными претендентами на титул — братьями Бё.

Расклады в борьбе за «БХГ» у мужчин на Кубке мира. Всё очень интересно!
Кто выиграет Кубок мира по биатлону в 2024 году? Расклады и прогнозы на финальный этап
Кто выиграет Кубок мира по биатлону в 2024 году? Расклады и прогнозы на финальный этап

⚽️ 22:00: «Аль-Ахли» — «Аль-Наср», Про-Лига, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Саудовская Аравия - Про-Лига . 24-й тур
15 марта 2024, пятница. 22:00 МСК
Аль-Ахли
Джидда
Не начался
Аль-Наср
Эр-Рияд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Роналду рискует упустить и второе место

Ещё недавно «Аль-Наср» был общепризнанным претендентом на чемпионство. Но потеря очков и безумная форма «Аль-Хиляля» (если что, установили мировой рекорд по продолжительности победной серии), по сути, выкинули Роналду и компанию из гонки за титулом. Теперь у Криштиану другая забота: «Аль-Ахли» пытается взобраться на второе место и на данный момент отстаёт от «Аль-Насра» на шесть очков. Вроде и много, но проблема в том, что следующий матч станет для команд очным. И если «Аль-Ахли» дома победит, то разрыв в таблице сократится до трёх очков.

Роналду ещё и из местной Лиги чемпионов вылетел:
Вылет Роналду из ЛЧ — жёсткая драма. Он не забил с трёх метров и проиграл в серии пенальти
Вылет Роналду из ЛЧ — жёсткая драма. Он не забил с трёх метров и проиграл в серии пенальти

⚽️ 23:00: «Реал Сосьедад» — «Кадис», Примера, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 29-й тур
15 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Кадис
Кадис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернётся ли команда Захаряна в борьбу за топ-еврокубки?

Помните, как осенью мы восхищались «Реалом Сосьедад» и считали его одной из ярчайших команд Европы? Те времена позади, и сейчас баски плетутся на шестом месте в Примере, отставая от зоны Лиги Европы (про ЛЧ вообще молчим) аж на 10 очков. На данный момент «Сосьедаду» светит разве что Лига конференций, и то сзади подпирает «Бетис». Так что на финише сезона Захаряну и его партнёрам нужно брать все очки, до которых только дотянутся руки. Домашний матч с «Кадисом» (18-е место) — отличная возможность.

Рассказываем о наших легионерах в минувшие выходные:
Головин рвётся в ЛЧ, а в Греции прошло дерби россиян. Как сыграли наши легионеры в уикенд?
Головин рвётся в ЛЧ, а в Греции прошло дерби россиян. Как сыграли наши легионеры в уикенд?
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