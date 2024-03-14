10 топ-событий пятницы: ждём матчи Кузнецова, Овечкина, Медведева и Роналду

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Посмотреть все события 15 марта в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: наберёт ли Кузнецов первые очки за «Каролину»?

Евгений Кузнецов продолжает возрождать свою карьеру в «Каролине». В трёх первых матчах после обмена из «Вашингтона» он очков не набрал, но смотрелся здорово, а главный тренер отмечал, что его звено с Гюнцелем и Нечасом является самым опасным в составе «ураганов». Когда же хорошая игра начнет давать результат, возможно, в противостоянии с самой горячей командой сезона?

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сможет ли Шестёркин засушить третий матч подряд?

«Рейнджерс» уверенно рвутся к победе в Столичном дивизионе, а может, и во всей лиге, а Игорь Шестёркин разыгрался настолько, что не пропускает вот уже 132 минуты и 25 секунд. Сможет ли он оформить третий подряд «сухарь»? Но не забываем, что в соперниках у «Рейнджерс» сегодня «Тампа», где Никита Кучеров набирает очки в восьми матчах подряд. Да и «молниям» самое время пользоваться последними осечками конкурентов и отрываться от них в борьбе за плей-офф.

Игорь подбирается к фаворитам на «Везину»: Шестёркин и Бобровский вошли в пятёрку претендентов на «Везина Трофи» по версии The Score

🏀 2:30: «Бостон Селтикс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 15 марта 2024, пятница. 02:30 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Финикс Санз Финикс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит — Тейтум или Дюрант?

«Финикс Санз» выиграл три из последних четырёх матчей, потерпев одно поражение от «Бостон Селтикс». На данный момент клуб из Аризоны занимает шестое место в Западной конференции, и их способность удержаться в зоне плей-офф НБА во многом будет зависеть от состояния здоровья и готовности их звёздных игроков. «Бостон» удерживает лидерство в Восточной конференции. Недавно команда во главе с Джейсоном Тейтумом победила в 11 матчах кряду в регулярном чемпионате, но затем уступила «Кливленду» и «Денверу». Сейчас коллектив под руководством Джо Маззуллы имеет серию из трёх побед. Сумеют ли Дюрант и компания остановить «кельтов»?

🎾 4:00*: Даниил Медведев (Россия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 7), Индиан-Уэллс, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторится ли финал Рима-2023?

Даниил Медведев успешно продвигается по сетке «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Он уже справился с несколькими непростыми соперниками и теперь в четвертьфинале сразится с датчанином Хольгером Руне. Теннисисты ранее встречались дважды. На «Мастерсе» в Монте-Карло-2023 сильнее был Руне, но через месяц в финале Рима Даниил уже взял реванш. Победитель нового матча дальше в полуфинале Индиан-Уэллса пересечётся на корте с кем-то из пары Томми Пол — Каспер Рууд.

🏒 5:00: «Сиэтл Кракен» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 15 марта 2024, пятница. 05:00 МСК Сиэтл Кракен Сиэтл Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли Овечкин голевое молчание?

«Вашингтон» начал длинный выезд с двух поражений, в последнем матче они ничего не смогли противопоставить набравшему ход «Эдмонтону». Сейчас основная радость «столичных» — не хорошие результаты, а прогресс молодёжи. Иван Мирошниченко, например, забил свой второй гол в НХЛ, а Александр Овечкин, напротив, молчит на голевом поприще вот уже три матча, хотя в последней игре ему помешала отличиться только самоотверженная игра вратаря Синнера. Возможно, с «Сиэтлом» ему повезёт больше? Против него Саша традиционно играет здорово, набрав девять очков в пяти матчах.

🏀 5:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Гилджес-Александер поквитается за разгромное поражение от «Далласа»?

В последнем матче между «Оклахома-Сити Тандер» и «Даллас Маверикс» коллектив во главе с Лукой Дончичем вообще не почувствовал «молний». Техасцы разгромили соперника со счётом 146:111. На данный момент обе команды находятся в форме – «Даллас» победил в четырёх матчах кряду, а «Оклахома» – в трёх из последних пяти. Сумеет ли коллектив во главе с претендентом на MVP Шеем Гилджес-Александером дать бой Дончичу и компании?

🎿 16:45: Лыжи, Кубок мира, 12-й этап. Классический спринт, женщины, мужчины

Интрига: сможет ли Клебо догнать Большунова?

Норвежец Йоханнес Клебо в нынешнем сезоне из-за пропуска «Тур де Ски» почти лишился шансов на победу в общем зачёте Кубка мира, но всё равно использует любой шанс, чтобы сократить отставание от соотечественника Харальда Амундсена. Конечно, Клебо – безоговорочный фаворит классического спринта в Фалуне. Он на серии из шести побед в спринтах. Если Йоханнес сможет победить и на этот раз, то догонит Александра Большунова по количеству побед на этапе в Фалуне: у россиянина их сейчас шесть, у норвежца – пять (включая четыре в спринте). А ещё Клебо может сравняться с легендарным Бьорном Дэли по количеству попаданий в топ-3 в рамках Кубка мира, включая командные гонки. Сейчас у Клебо 111 призовых мест, у Дэли – 112.

В женском спринте вновь ожидается дуэль между шведкой Линн Сван, которая уже выиграла малый «Глобус», и норвежкой Кристине Шистад, которая легко победила на прошедшем этапе в Драммене. Сван бьётся за победу в общем зачёте с американкой Джессикой Диггинс, и каждое упущенное в спринте очко уменьшает её шансы.

🎯 19:40: Биатлон, Кубок мира, девятый этап. Спринт, мужчины

Интрига: кто станет обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачёте спринтерских гонок у мужчин?

15 марта в Канморе (Канада) пройдёт заключительный спринт сезона. Есть два неразрешённых вопроса. Первый и самый главный: кто выиграет «МХГ» в зачёте спринтерских гонок у мужчин? Соискателей несколько: лидер зачёта Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд (оба — Норвегия) и Бенедикт Долль (Германия). Особенно интересно понаблюдать за немцем, который в 2017-м становился чемпионом мира в этой дисциплине, а спустя семь лет завершает карьеру. Да, это последние гонки в карьере Бенедикта. Сделает ли он подарок своим фанатам?

Второй, не менее интересный вопрос звучит так: кто выиграет «Большой хрустальный глобус»? Спринтерская гонка в Канаде должна ненамного прояснить ситуацию в битве между главными претендентами на титул — братьями Бё.

⚽️ 22:00: «Аль-Ахли» — «Аль-Наср», Про-Лига, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: команда Роналду рискует упустить и второе место

Ещё недавно «Аль-Наср» был общепризнанным претендентом на чемпионство. Но потеря очков и безумная форма «Аль-Хиляля» (если что, установили мировой рекорд по продолжительности победной серии), по сути, выкинули Роналду и компанию из гонки за титулом. Теперь у Криштиану другая забота: «Аль-Ахли» пытается взобраться на второе место и на данный момент отстаёт от «Аль-Насра» на шесть очков. Вроде и много, но проблема в том, что следующий матч станет для команд очным. И если «Аль-Ахли» дома победит, то разрыв в таблице сократится до трёх очков.

⚽️ 23:00: «Реал Сосьедад» — «Кадис», Примера, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: вернётся ли команда Захаряна в борьбу за топ-еврокубки?

Помните, как осенью мы восхищались «Реалом Сосьедад» и считали его одной из ярчайших команд Европы? Те времена позади, и сейчас баски плетутся на шестом месте в Примере, отставая от зоны Лиги Европы (про ЛЧ вообще молчим) аж на 10 очков. На данный момент «Сосьедаду» светит разве что Лига конференций, и то сзади подпирает «Бетис». Так что на финише сезона Захаряну и его партнёрам нужно брать все очки, до которых только дотянутся руки. Домашний матч с «Кадисом» (18-е место) — отличная возможность.