Тренер «Милана» Пиоли высказался о вылете всех итальянских клубов из Лиги чемпионов

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал вылет итальянских клубов из Лиги чемпионов.

«Я думаю, что разрыв в уровне сократился, даже если у клубов из других лиг разные финансовые возможности, разрыв сократился.

Вылет «Интера» немного удивил, но они остаются в числе лучших команд Европы. Думаю, итальянские клубы не так уж и далеко от других европейских, но, конечно, если клубы из других лиг продолжат тратить такие деньги, легко не будет никому», – приводит слова Пиоли Football Italia.

Напомним, 14 марта завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались чешская «Славия» и итальянский «Милан». Команды играли на стадионе «Фортуна Арена» в Праге, Чехия. Гости одержали победу со счётом 3:1. Первый матч также закончился победой «Милана» (4:2). Таким образом, итальянский клуб выступит в 1/4 финала турнира.

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