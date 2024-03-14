«Милан» идёт за первым трофеем ЛЕ в истории! Но для Пиоли есть плохие новости

«Милан» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы разобрался с чешской «Славией» дома – 4:2. Неплохой задел, однако пражский клуб мог создать интригу, забив быстрый гол. Не получилось.

«Милан» не собирался давать шансов «Славии»: Стефано Пиоли выпустил состав с лидерами. С первых минут вышли Жиру, Леау, Тео Эрнандес, Меньян, Лофтус-Чик и Томори. «Славия», конечно, тоже стартовала основой. И на первых минутах действовала активно. В одном из моментов переусердствовал защитник Томаш Вичек: он слишком рьяно пошёл прессинговать голкипера «Милана» Меньяна, и нанёс ему травму – француза заменили на 21-й минуте. Но до этого он потащил мяч больной ногой из ближнего угла после удара Моймира Хитила.

А на 20-й минуте произошёл ключевой эпизод встречи. Защитник Томаш Голеш грубо нарушил правила на Давиде Калабрии, влетев в игрока «Милана». Итог – прямая красная карточка. А вместе с Голешем с поля ушли шансы «Славии» на проход дальше. «Милан» расслабился в большинстве и начал куражиться: пошли момент за моментом. На 33-й минуте «россонери» дожали и забили первый гол. Леау отдал пас на Кристиана Пулишича, а тот убрал мяч под удобную левую ногу и пробил в нижний угол. 1:0 – «Милан» по сути завершил серию.

«Славия» — «Милан» Фото: Giuseppe Cottini/Getty Images

Уже в следующей атаке итальянцы отличились во второй раз! Тео с Леау разыграли стенку, француз получил мяч и прострелил во вратарскую, откуда Лофтус-Чику оставалось лишь пробить по пустым воротам. «Славия» смирилась со своим положением, да и удаление + два пропущенных гола деморализовали чехов. А к концу тайма счёт вовсе стал разгромным. Леау получил мяч, подработал и пульнул обводящим ударом в девятку. Красота на 45+6-й минуте! И нокаут для «Славии».

Второй тайм стал простой формальностью. До 85-й минуты и не вспомнить действительно опасных моментов. «Милан» в эконом-режиме докатывал до победы и выхода в четвертьфинал. Но «Славия» нашла в себе силы забить хотя бы один гол. Вышедший на замену Матей Юрасек получил мяч в штрафной, развернулся и ударил точно в нижний угол ворот Спортьелло. Приятный момент, разбавивший серый вечер для чехов.

«Милан» второй год подряд выходит в четвертьфинал еврокубков. В прошлом сезоне «россонери» играли в Лиге чемпионов, а теперь борются за Лигу Европы. Интересно, что «Милан» ни разу не выигрывал Кубок УЕФА или Лигу Европы. Теперь – три стадии до трофея. Получится?