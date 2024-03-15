Жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Жеребьёвка матчей 1/4 финала Лиги Европы пройдёт сегодня, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Начало жеребьёвки — в 15:00 по московскому времени. В прямом эфире её покажет телеканал «Матч ТВ».

В 1/4 финала Лиги Европы сыграют «Марсель» (Франция), «Ливерпуль» (Англия), «Милан» (Италия), «Вест Хэм» (Англия), «Бенфика» (Португалия), «Рома» (Италия), «Байер» (Германия) и «Аталанта» (Италия).

Жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы не предполагает ограничений, то есть в одной паре могут оказаться представители одной ассоциации или клубы, встречавшиеся на групповом этапе.

Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 11 апреля, а ответные игры состоятся 18 апреля. Финал Лиги Европы состоится 22 мая в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива».