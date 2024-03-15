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Игрок «Балтики» Лазарев: в полуфинале Кубка хочу попасть на ЦСКА, там играет друг — Мусаев

Игрок «Балтики» Лазарев: в полуфинале Кубка хочу попасть на ЦСКА, там играет друг — Мусаев
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Полузащитник калининградской «Балтики» Владислав Лазарев высказался о предстоящей жеребьёвке 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Вчера, 14 марта, «Балтика» на выезде обыграла «Локомотив» (1:1, 7:6 пен.) и вышла в полуфинал турнира. Жеребьёвка пройдёт сегодня, 15 марта. Начало — в 13:00 мск.

«Конечно, хочу в полуфинале Кубка России попасть на ЦСКА, там играет мой близкий друг – Тамерлан Мусаев. Хотел бы сыграть против него в следующей стадии. Мусаев за три игры за ЦСКА забил два гола, я думаю, лучше быть и не может, прекрасное начало в новой команде», — сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В матчах 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России примут участие московские ЦСКА и «Спартак», санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика».

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