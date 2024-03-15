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«До мая будем играть». Акинфеев высказался об окончании своего контракта с ЦСКА

«До мая будем играть». Акинфеев высказался об окончании своего контракта с ЦСКА
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Вратарь и капитан московского ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об окончании своего контракта с армейцами. Соглашение сторон рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Я не переживаю из-за окончания контракта. Мы договорились с Романом Юрьевичем (Бабаевым. — Прим. «Чемпионата») всё обсудить позже. Сейчас у меня нет никаких мыслей по типу доиграю — не доиграю, закончу — не закончу. Я ровно дышу, живу сегодняшним днём. Что будет в мае, мне сейчас неинтересно. Есть ли желание продолжать играть? Есть — до мая вот будем играть. А дальше посмотрим. Придёт время — узнаете всё», — сказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года. Вратарь является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру.

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