Бубнов: Угальде не стоит тех миллионов, которые за него заплатили

Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал игру некоторых футболистов «Спартака» в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Оренбургом». Москвичи одержали победу со счётом 3:1 и вышли в полуфинал турнира. За красно-белых голами отметились Александр Соболев, Антон Зиньковский и Срджан Бабич, в составе «Оренбурга» отличился Мохаммад Горбани. Первая встреча завершилась победой «Оренбурга» — 1:0.

«Зиньковский провёл матч на приличном уровне. В отсутствие Промеса Антон взял на себя лидерские функции в атаке. Россиянин и моменты создавал для партнёров, и сам бил по воротам. А вот Угальде не впечатлил, сыграл довольно средне. Он не стоит тех миллионов, которые за него заплатили. Складывается ощущение, что «Спартак» опять кинули на деньги.

Ошибочность решения не выпускать Соболева в матче с «Факелом» показала встреча с «Оренбургом». У «Спартака» небольшой выбор чистых форвардов, а Абаскаль маринует Александра на скамейке. В игре с «Оренбургом» он был очень полезен. Нужно и дальше ему доверять, даже после слабых встреч.

А вот у Джикии плачевная ситуация в «Спартаке». Гильермо лишний раз показал, что Георгий ему не нужен. Логику в действиях испанца трудно проследить. Ну что мешало в этот раз выпустить российского защитника с первых минут?» — приводит слова Бубнова Sportbox.