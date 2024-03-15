Тренер «Спарты» Приске — о «Ливерпуле»: мы проиграли команде, которая должна быть в ЛЧ

Главный тренер «Спарты» Брайан Приске прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Мы столкнулись с командой мирового уровня, большое уважение к «Ливерпулю» за то, как они провели эти два матча, за то, как они подошли к ответной игре. Они продемонстрировали то чистое качество, которое у них есть. Мы разочарованы ошибками, которые допустили как в первой игре, так и здесь, на «Энфилде». Мы забили один гол, но трудно найти что-то положительное в этой игре. Мы никогда не сталкивались ни с чем подобным.
«Ливерпуль» — команда уровня Лиги чемпионов, они должны быть в Лиге чемпионов. Они могут стать победителями Премьер-лиги через два месяца. Большое уважение игрокам «Ливерпуля» и тренерскому штабу», — приводит слова Приске британское интернет-издание Liverpool Echo.
- 15 марта 2024
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