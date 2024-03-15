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Тренер «Спарты» Приске — о «Ливерпуле»: мы проиграли команде, которая должна быть в ЛЧ

Тренер «Спарты» Приске — о «Ливерпуле»: мы проиграли команде, которая должна быть в ЛЧ
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Главный тренер «Спарты» Брайан Приске прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
6 : 1
Спарта П
Прага, Чехия
1:0 Нуньес – 7'     2:0 Кларк – 8'     3:0 Салах – 10'     4:0 Гакпо – 14'     4:1 Бирманчевич – 42'     5:1 Собослаи – 48'     6:1 Гакпо – 55'    

«Мы столкнулись с командой мирового уровня, большое уважение к «Ливерпулю» за то, как они провели эти два матча, за то, как они подошли к ответной игре. Они продемонстрировали то чистое качество, которое у них есть. Мы разочарованы ошибками, которые допустили как в первой игре, так и здесь, на «Энфилде». Мы забили один гол, но трудно найти что-то положительное в этой игре. Мы никогда не сталкивались ни с чем подобным.

«Ливерпуль» — команда уровня Лиги чемпионов, они должны быть в Лиге чемпионов. Они могут стать победителями Премьер-лиги через два месяца. Большое уважение игрокам «Ливерпуля» и тренерскому штабу», — приводит слова Приске британское интернет-издание Liverpool Echo.

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