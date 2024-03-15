Дмитрий Радченко: хочу, чтобы «Зенит» встретился со «Спартаком» в финале Кубка России

Бывший футболист Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от жеребьёвки 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Она пройдёт сегодня, 15 марта, начало в 13:00 мск.

«Многие скептически отнеслись к тому, как сыграл «Зенит» со «Спартаком» после длительной паузы. Что-то, может, не получалось, и было много ошибок. Но было понятно, что «Зенит» приобрёл очень качественных игроков и поэтому рано или поздно игра у команды будет ещё лучше. И в матче с «Динамо» это проявилось. Мы увидели, как ответственно отнёсся «Зенит» к этой игре. Это не то, что плохо сыграло «Динамо», – «Зенит» сыграл очень хорошо.

В Кубке России каждая команда может преподнести сюрприз, и мне кажется, что без разницы, на кого попадёт «Зенит» в полуфинале. Конечно, всем хотелось, чтобы «Зенит» в финале турнира встретился со «Спартаком», это было бы очень интересно. Но для этого какой-либо команде нужно вылететь в Путь регионов», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.