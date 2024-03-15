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Экс-судья РПЛ Лапочкин рассказал о конфликтах с фанатами в самолётах после матчей

Экс-судья РПЛ Лапочкин рассказал о конфликтах с фанатами в самолётах после матчей
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Сергей Лапочкин признался, что старался не летать с фанатами московских команд в одном самолёте, так как постоянно возникали конфликты. Экс-судья признался, что после выездного матча возвращался в Москву вечером следующего дня.

«Когда судишь где-то на выезде московскую команду, то с утра лучше не брать билет на самолёт, потому что ты полетишь с фанатами «Спартака», «Динамо» и ЦСКА. Потому что в самолётах всё время что-то происходило, потому что ребята вот в таком состоянии, подпившие немножко. Поэтому там всё время какие-то конфликты происходили, объясни, расскажи. Я старался улетать ближе к вечеру, спокойненько», — сказал Лапочкин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

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