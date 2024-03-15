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Экс-арбитр РПЛ Лапочкин раскрыл размер зарплаты судей

Экс-арбитр РПЛ Лапочкин раскрыл размер зарплаты судей
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Сергей Лапочкин ответил на вопрос о зарплатах судей.

«Сколько действующий судья зарабатывает в месяц? Хорошо. В матче Лиги чемпионов около 10 тысяч евро. А помощники половину. В России? 200 тысяч рублей и 100 тысяч рублей», — сказал Лапочкин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Сергей Лапочкин — российский футбольный судья, имеет категорию ФИФА. Обслуживал матчи чемпионата России. По итогам сезона-2018/2019 Лапочкин стал лучшим арбитром по версии Российского футбольного союза. Летом 2021 года Сергей был отстранён от футбольной деятельности на 10 лет решением Союза европейских футбольных ассоциаций в связи с тем, что он не проинформировал УЕФА о контакте с ним неизвестных лиц с целью влияния на результат матча отборочного раунда Лиги Европы — 2018/2019 «Вентспилс» — «Бордо».

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