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Сборная Испании опубликовала состав на товарищеские матчи с Колумбией и Бразилией

Сборная Испании объявила состав на мартовские товарищеские матчи. В пятницу, 22 марта, испанцы встретятся со сборной Колумбии, а во вторник, 26 марта, — с национальной командой Бразилии.

Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

Защитники: Дани Карвахаль («Реал» Мадрид), Педро Порро («Тоттенхэм»), Хесус Навас («Севилья»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Дани Вивиан («Атлетик» Б), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Пау Кубарси («Барселона»), Алехандро Гримальдо («Байер»), Хосе Гайя («Валенсия»).

Полузащитники: Родриго Эрнандес («Манчестер Сити»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Ойан Сансет («Атлетик»), Алекс Баэна («Вильярреал»).

Нападающие: Ламин Ямал («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Пабло Сарабия («Вулверхэмптон»), Жерар Морено («Вильярреал»), Хоселу («Реал»), Альваро Мората («Атлетико» Мадрид).