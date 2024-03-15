Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Испании опубликовала состав на товарищеские матчи с Колумбией и Бразилией

Сборная Испании опубликовала состав на товарищеские матчи с Колумбией и Бразилией
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Испании объявила состав на мартовские товарищеские матчи. В пятницу, 22 марта, испанцы встретятся со сборной Колумбии, а во вторник, 26 марта, — с национальной командой Бразилии.

Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

Защитники: Дани Карвахаль («Реал» Мадрид), Педро Порро («Тоттенхэм»), Хесус Навас («Севилья»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Дани Вивиан («Атлетик» Б), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Пау Кубарси («Барселона»), Алехандро Гримальдо («Байер»), Хосе Гайя («Валенсия»).

Полузащитники: Родриго Эрнандес («Манчестер Сити»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Ойан Сансет («Атлетик»), Алекс Баэна («Вильярреал»).

Нападающие: Ламин Ямал («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Пабло Сарабия («Вулверхэмптон»), Жерар Морено («Вильярреал»), Хоселу («Реал»), Альваро Мората («Атлетико» Мадрид).

Материалы по теме
Фото
Сборная Испании представила форму на Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android