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Латышонок рассказал, что поменял решение во время отбитого пенальти Пиняева

Латышонок рассказал, что поменял решение во время отбитого пенальти Пиняева
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Вратарь калининградской «Балтики» Евгений Латышонок высказался о серии пенальти в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Локомотивом» (1:1, 7:6 пен.). «Балтика» вышла в полуфинал, и сегодня, 15 марта, стало известно, что калининградская команда встретится с московским ЦСКА.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
14 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
6 : 7
Балтика
Калининград
1:0 Тикнизян – 3'     1:1 Козлов – 53'    

«Команда провела хороший матч. Контролировали игру по большей части, можем занести её в актив. Даня Козлов — герой матча, однозначно. И гол забил, и пенальти реализовал.

Перед игрой смотрели, как исполняют пенальти Дзюба, Миранчук, Сулейманов. Плюс-минус знал, куда они будут бить. С остальными ориентировался на интуицию. Когда Пиняев подошёл, сначала думал, что он пробьёт влево от меня, потом что-то щёлкнуло, я поменял решение, и это сработало.

Очень хотел выиграть эту серию. У меня в карьере было уже три или четыре серии пенальти, и ни одну не выиграл. Хотелось наконец прервать эту серию. Лантратову тоже проигрывал, когда он играл за «Химки», поэтому, конечно, было желание взять реванш», — приводит слова Латышонка Metaratings.

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