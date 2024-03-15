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Тренерский штаб «Барселоны» доволен жеребьёвкой ЛЧ — Хави Мигель

Тренерский штаб «Барселоны» доволен жеребьёвкой ЛЧ — Хави Мигель
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Тренерский штаб и весь персонал каталонской «Барселоны» доволен жеребьёвкой 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Об этом в своих социальных сетях сообщил испанский журналист Хави Мигель.

Отметим, что каталонская команда в четвертьфинале турнира сыграет с «ПСЖ». Первый матч четвертьфинала пройдёт 9 апреля 2024 года во Франции. Ответная игра состоится 16 апреля в Испании.

Напомним, 15 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Остальные пары 1/4 финала ЛЧ представлены ниже:

«Арсенал» (Англия) — «Бавария» (Германия);

«Атлетико» Мадрид (Испания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);

«Реал» Мадрид (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия).

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